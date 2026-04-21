Побил насмерть и лег спать: на Запорожье мужчина жестоко расправился с женщиной

В Запорожье 44-летняя женщина скончалась из-за полученных травм. Оказалось, что ее избил ее сожитель

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Это произошло во время застолья с алкоголем. Из-за ревности пьяный 47-летний мужчина набросился на 44-летнюю сожительницу. Во время ссоры он схватился за деревянную палку. Когда женщина от травм начала терять сознание, он пытался привести ее в чувство, однако потом просто положил на диван и лег спать.

Утром мужчина заметил, что женщина не дает признаков жизни. Тогда он вызвал медиков. Правоохранители его задержали и сообщили о подозрении.

