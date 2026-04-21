21 апреля 2026, 19:25

Побил насмерть и лег спать: на Запорожье мужчина жестоко расправился с женщиной

21 апреля 2026, 19:25
Фото: из открытых источников
В Запорожье 44-летняя женщина скончалась из-за полученных травм. Оказалось, что ее избил ее сожитель

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Это произошло во время застолья с алкоголем. Из-за ревности пьяный 47-летний мужчина набросился на 44-летнюю сожительницу. Во время ссоры он схватился за деревянную палку. Когда женщина от травм начала терять сознание, он пытался привести ее в чувство, однако потом просто положил на диван и лег спать.

Утром мужчина заметил, что женщина не дает признаков жизни. Тогда он вызвал медиков. Правоохранители его задержали и сообщили о подозрении.

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по людям. Муж ходил по улице и стрелял в прохожих, а затем спрятался в супермаркете и взял в заложники многих людей. Его ликвидировал полицейский спецназ.

убийство полиция Запорожская область
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
