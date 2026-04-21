Несмотря на календарную весну, в высокогорье Карпат сохраняются зимние погодные условия

На утро 21 апреля на горе Поп Иван Черногорский зафиксирован снегопад, густой туман и северный ветер со скоростью 8 м/с. Температура воздуха опустилась до -8°C.

Спасатели предостерегают, что в такую погоду видимость существенно ухудшается, а тропы могут быть скрыты под снегом. Это создает серьезный риск дезориентации и переохлаждения даже для опытных туристов.

Путешественникам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье. Тем, кто все же планирует поход, напоминают о необходимости проверять прогноз, иметь соответствующее снаряжение и регистрировать свой маршрут.

Также туристам советуют установить мобильное приложение "Спасение в горах", которое позволяет оперативно передать координаты спасателям в случае опасности.

