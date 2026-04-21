Зброя для самозахисту: у МВС анонсували консультації щодо нового закону

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ з наступного тижня розпочинає консультації щодо законопроєкту про цивільну зброю, який передбачає можливість для громадян на збройний самозахист

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, до обговорення планують залучити громадськість, експертів і журналістів, щоб врахувати різні позиції та виробити ефективне рішення.

"Потрібно почути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення", – зазначив міністр.

Клименко наголосив, що йдеться про формування комплексної системи регулювання обігу зброї, яка має включати її класифікацію, зокрема мисливську гладкоствольну та нарізну зброю, а також інші види.

"Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї – карабіни, мисливська зброя, гладкоствольна, нарізна – це все треба класифікувати", – сказав він.

Окремо міністр підкреслив необхідність навчання громадян безпечному поводженню зі зброєю та створення відповідної інфраструктури.

"Людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження зі зброєю. Це ціла система: зміни в кримінальне законодавство, визначення самозахисту, тири, місця зберігання", – пояснив Клименко.

Він також додав, що вже обговорював це питання з народними депутатами та наголосив на важливості підготовки громадян.

"Ми хочемо, щоб у людей було право на збройний самозахист. І головне – щоб людина була підготовлена", – резюмував міністр.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що телефон нападника, вилучений після його ліквідації, став ключовим доказом у розслідуванні трагедії в Голосіївському районі. Стрілець весь час записував свої дії на диктофон.

Окрім того, в мережі з'явилося відео на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції. 21 квітня його призначили радником голови Національної поліції.

