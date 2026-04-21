Все оценивают результаты выборов в Болгарии с точки зрения того, насколько это плохо для Украины, насколько Румен Радев является пророссийским и т.д. А мое внимание привлекли парадоксальные ассоциации, связанные с победителями этих выборов

Победила на выборах партия "Прогрессивная Болгария", которую издание "Европейская правда" называет болгарской версией партии "Слуга народа". В Болгарии сейчас тоже будет монобольшинство (однопартийное большинство). И эта партия тоже создавалась в спешке, "под влиянием коротких дедлайнов". В избирательном списке этой партии "много логопедов и педагогов начальных классов; ветеринаров; акробатов, артистов, тренеров, каратистов, олимпийцев; работников страхового бизнеса и даже продавцов-кассиров". И эта партия скорее является коалицией в поддержку харизматичного лидера. Отсюда и определенное предположение: не повторит ли эта партия противоречивую судьбу "Слуг народа"?

Но во главе этой партии – генерал, который еще недавно был президентом Болгарии. Однако президент в Болгарии – это не то же самое, что Президент в Украине, так как Болгария является парламентской республикой. И поэтому реальная власть в руках премьер-министра, а не президента. Именно поэтому генерал Румен Радев досрочно ушел с поста президента и претендует на статус премьер-министра. И голосовали болгарские избиратели прежде всего за него, а потом уже за его партию. Это нам тоже что-то напоминает. А что касается голосования за популярного генерала – это, пожалуй, сюжет из нашего недалекого будущего: генерал придет – порядок наведет!

Но есть проблема – болгарский генерал имеет репутацию пророссийского политика. И здесь уже ассоциации на выбор – от Януковича до Орбана или Фицо. Но каждая из этих аналогий поверхностна и связана только с темой пророссийскости. Специалисты по Болгарии говорят, что Румен Радев будет больше сосредоточен на внутренних вопросах, а не на внешнеполитических. Поэтому вряд ли он станет новым Орбаном или даже Фицо. И у Болгарии есть ощутимая финансовая зависимость от денег Европейского Союза и от экономического и политического сотрудничества с ЕС. Тем не менее, определенные потенциальные проблемы для нас от нового болгарского правительства могут возникать.

И еще одна ассоциация напоследок. Как я уже упоминал, Болгария является парламентской республикой. И в этой стране много проблем, похожих на наши – коррупция, влияние олигархов, слабые партии и государственные институты, постоянные политические скандалы. А так как у нас немало сторонников перехода к чисто парламентской республике (это как реакция на де-факто президентскую форму правления в стиле Владимира Зеленского), обращу внимание на то, что в Болгарии за последние пять лет состоялось восемь парламентских выборов. Это своего рода "веймарский синдром" нестабильной парламентской демократии. И эта проблема хоть и не всегда, но довольно часто приводит к спросу избирателей на "сильную руку", которая должна "навести порядок". Поэтому это большая иллюзия, что сам по себе переход к парламентской форме правления преодолеет деформации нашей молодой демократии. Может быть и совсем наоборот.