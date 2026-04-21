18:27  21 апреля
На Волыни 2-летний мальчик погиб от алкоголя: будут судить чиновника
15:55  21 апреля
Пограничники показали, как дронами уничтожают технику на территории РФ (ВИДЕО)
10:56  21 апреля
Зима посреди апреля в Карпатах: на горе Поп Иван снежит и держится мороз
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2026, 18:27

На Волыни 2-летний мальчик погиб от алкоголя: будут судить чиновника

21 апреля 2026, 18:27
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

На Волыни в суд направили обвинительный акт в отношении начальника службы по делам детей одного из городских советов. Чиновнику инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель человека

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, несмотря на неоднократные сообщения об угрозе жизни и здоровью малолетних детей, воспитывавшихся в неблагополучной семье, он не принял предусмотренные законом меры по их принудительному изъятию.

Последствия такого бездействия оказались роковыми. Двухлетний мальчик погиб после того, как выпил алкоголь, находившийся в свободном доступе. Причиной смерти стало алкогольное отравление.

Отец ребенка уже привлечен к уголовной ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Известно, что ранее он также отвечал за причинение сыну телесных повреждений, а служба по делам детей была осведомлена о ситуации в семье.

Лишь после гибели младшего ребенка старшего брата, которому на тот момент было четыре года, изъяли из семьи.

Материалы по матери погибшего мальчика выделены в отдельное производство, поскольку она находится за границей.

Напомним, на Волыни родная мать пыталась продать 6-летнего сына за $25 тысяч. Сразу после получения средств женщину задержали. Ей сообщено о подозрении по факту торговли малолетним ребенком. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область ребенок мальчик отравление алкоголь смерть родительские обязанности Чиновник суд
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »