На Волыни 2-летний мальчик погиб от алкоголя: будут судить чиновника

На Волыни в суд направили обвинительный акт в отношении начальника службы по делам детей одного из городских советов. Чиновнику инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель человека

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, несмотря на неоднократные сообщения об угрозе жизни и здоровью малолетних детей, воспитывавшихся в неблагополучной семье, он не принял предусмотренные законом меры по их принудительному изъятию.

Последствия такого бездействия оказались роковыми. Двухлетний мальчик погиб после того, как выпил алкоголь, находившийся в свободном доступе. Причиной смерти стало алкогольное отравление.

Отец ребенка уже привлечен к уголовной ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Известно, что ранее он также отвечал за причинение сыну телесных повреждений, а служба по делам детей была осведомлена о ситуации в семье.

Лишь после гибели младшего ребенка старшего брата, которому на тот момент было четыре года, изъяли из семьи.

Материалы по матери погибшего мальчика выделены в отдельное производство, поскольку она находится за границей.

Напомним, на Волыни родная мать пыталась продать 6-летнего сына за $25 тысяч. Сразу после получения средств женщину задержали. Ей сообщено о подозрении по факту торговли малолетним ребенком. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.