Страх вместо службы: что произошло с полицией в Украине

Полицейских сейчас воспитывают быть терпелами и трусами, а не спасателями и защитниками

Иллюстративное фото: из открытых источников

То, что 18 апреля превосходящие силы полиции позорно убегали от стрелка с охотничьим карабином – это результат государственной политики, а не досадная случайность. Полицейские сейчас воспитывают быть терпилами и трусами, а не спасателями и защитниками. Если государство устами своих высших должностных лиц все время им говорит, что они не созданы для войны, что их владение оружием какое-то не такое, что даже помощь в мероприятиях оповещения по мобилизации это слишком тяжелое для них бремя – то не надо удивляться, что рядовой полицейский, как тот сайгак, начинает бежать в сам. Если бы такую вещь сделали солдаты на фронте, то им уже грозила бы десятка тюрьмы и позор на всю жизнь. Поэтому вопрос к миллионам украинцев в тылу: Есть ли сейчас у нас лучший шанс очистить полицию из-за участия в реальных боевых действиях? Хотя бы месяц в году?

Не задыхается ли сейчас фронт от нехватки бойцов?

Нужна ли нам такая полиция в тылу, которая, имея численное преимущество, бросает тех, кого защищать, и убегает?

Готовы ли граждане в тылу выйти и потребовать от полиции искупить этот страшный позор?

