В Полтавской области полиция задержала мужчину, причастного к убийству трехлетнего сына
21 апреля в одном из сел Полтавской области полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 3-летнего сына
Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Полтавской области, передает RegioNews.
"30-летний житель одного из сел Полтавского района подозревается в умышленном убийстве своего малолетнего сына", - говорится в сообщении.
В полиции сообщают, что инцидент произошёл утром 21 апреля.
Правоохранители производят первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Напомним, что на Волыни разоблачили 38-летнюю женщину, подозреваемую в попытке продать собственного 6-летнего сына за 25 тысяч долларов США.
21 апреля 2026
