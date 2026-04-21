Пограничники показали, как дронами уничтожают технику на территории РФ (ВИДЕО)

Украинские военные продолжают уничтожать россиян на фронте. На этот раз пограничники показали новые кадры с работой дронов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу военных пограничной бригады "Гарт", работающих на Южно-Слобожанском направлении. Благодаря дронам они обнаруживают и уничтожают враждебные цели на территории РФ.

Пограничники также приглашают желающих присоединяться к бригаде "Гарт". В частности, среди специализаций называют аналитику, дроны, ИТ, связь, технику, медицину. Контакты:

+380 67 192 9839

+380 67 301 0890

+380 66 983 6864

