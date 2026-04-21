В Покровской общине Никопольского района Днепропетровской области в результате российского удара поврежден рейсовый микроавтобус, пострадали три человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, всего из-за атак в регионе ранения получили пятеро жителей.

Российские войска атаковали два района области беспилотниками.

В Покровской общине трое пострадавших. Двое из них госпитализированы: 37-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, 53-летний мужчина – в состоянии средней тяжести. 65-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Еще два человека получили ранения в результате других атак на общину – это 28-летняя женщина и 52-летний мужчина. Они будут проходить лечение на дому.

Также под обстрелами оказались Никополь и Марганец, там обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Синельниковском районе российские войска атаковали Николаевскую общину. В результате удара возник пожар, повреждены частные дома.

Напомним, в ночь на 21 апреля российские войска почти 10 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины – артиллерией, беспилотниками и авиабомбами. В результате атак ранения получили двое ребят 16 и 18 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.