Шурме и его брату избрали меру пресечения – содержание под стражей

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Ростиславу Шурме и его брату Олегу Шурме

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре, сообщает RegioNews.

По данным ведомства, ходатайство о применении меры пресечения подали детективы Национального антикоррупционного бюро, его согласовал прокурор САП, после чего следователь судья ВАКС принял соответствующее решение.

Мера пресечения в виде содержания под стражей также определена в отношении Олега Шурмы – владельца сети украинских и иностранных компаний.

В САП отметили, что после задержания подозреваемых и их доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья будет дополнительно решать вопрос применения этого меры пресечения.

Сам Ростислав Шурма заявил, что считает решение суда "незаконным, политически мотивированным и принятым вопреки базовой правовой процедуре".

"Это решение не доказывает моей вины. И тем более оно не означает, что дело стало сильнее по существу. На самом деле стороне обвинения был необходим именно такой процессуальный шаг, чтобы перейти к следующему этапу – международному розыску, обращениям о моем задержании и последующей попытке экстрадиции", – заявил он.

Эксчиновник также отметил, что сейчас он и его брат находятся в Германии по адресу, который, по его словам, известен украинским правоохранительным органам, и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Скандал с "зеленым" тарифом: что известно

НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.

По данным СМИ, сам Шурма исключает обвинения и заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

В июле 2025 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими правоохранителями провели обыск бывшего заместителя главы Офиса Президента.

По данным "Украинской правды", после обысков Шурма переехал в Австрию. Как отмечают журналисты, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".

В феврале 2026 года Ростислава Шурму и его брата Олега объявили в розыск.