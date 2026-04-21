Спасет ли нас оружие: почему ответ сложнее, чем кажется

Государство, имеющее монополию на силу, не всегда гарантирует идеальную реакцию

Несколько дней думал, как правильно говорить об истории со стрелком в Киеве. И вижу, как на этом фоне снова подтянулись те, кто выступает за легализацию оружия для гражданских. Мол, вот если бы рядом у кого-то был пистолет, трагедии можно было бы избежать.

Теоретически – да, хотя шансы на это, правда, скудны.

Но практика в западных странах говорит о другом. Когда в Копенгагене открыли огонь в торговом центре, когда в Норвегии нападающий убивал людей посреди города, когда в Новой Зеландии произошел теракт в Крайстчерче, финальное решение принимали не случайные прохожие с оружием, а именно силовые органы. Потому что именно у государства есть монополия на применение силы. И именно оно берет на себя право открыть огонь на поражение и нести ответственность за это.

А теперь представим – перед вами уже стреляющий человек. И именно вы должны за секунду принять решение – убить его или нет. Взять на себя эту ответственность и нажать курок. Там, где даже сбежавшие полицейские имели на это и право, и подготовку, и инструкции. Достаточно вспомнить хотя бы Увальде, где американский Минюст затем раздельно разбирал провал действий правоохранителей во время массового убийства в школе. И это тоже важный момент, что даже государство, обладающее монополией на силу, не всегда гарантирует идеальную реакцию.

Но альтернатива в виде хаотического подхода, что дадим возможность стрелять всем, кто считает себя готовым, выглядит страшнее. За годы работы в журналистике у меня было достаточно возможностей оформить оружие официально (закон предусматривает). Но я психологически даже не готов ее дома хранить, не то что когда-нибудь реально применить. Может быть, я здесь не в большинстве. Но подозреваю, что таких людей на самом деле гораздо больше, чем кажется любителям простых решений по легализации.

Да, в Украине уже есть огромное неофициальное обращение оружия. Да, война сделала доступ к ней проще. Да, это проблема. Но ее не решишь одним красивым законом о легализации. Ибо криминал и без того найдет оружие. А последний случай лишь еще раз показал, что официальное разрешение на ношение не может быть стопроцентным предохранителем ни от психического срыва, ни от ментальных проблем. Здесь нужно прорабатывать целый комплекс решений, а не решить что-то быстро, "решить" на хайпе.