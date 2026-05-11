На Днепропетровщине из-за атаки дронов ранены четыре человека

В Днепропетровской области в результате российских атак беспилотниками ранения получили четыре человека. Под ударами оказались Никопольский и Синельниковский районы

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

В Никопольщине русские войска атаковали Мировскую и Марганецкую общины. В результате ударов повреждены почтовое отделение и автомобиль.

Ранения получили трое мужчин. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 63-летнего местного жителя. Еще двое пострадавших – 52 и 58 лет – будут лечиться амбулаторно.

Также россияне ударили по Дубовиковскому обществу на Синельниковщине. Там поврежден автомобиль.

В результате атаки ранения получил 60-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в Херсонской области в течение 10 мая в результате обстрелов пострадали четверо гражданских.