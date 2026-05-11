В Прикарпатье военный с ножом набросился на медиков и полицию: в него стреляли

В Прикарпатье задержали мужчину, который угрожал медикам. Известно, что у него был нож

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

10 мая около 22:00 медики сообщили полиции, что в селе Средний Березов неизвестный обращается с ними агрессивно. Отмечалось, что мужчина угрожал медикам. Когда правоохранители приехали, то увидели мужчину с ножом.

На стражей порядка мужчина сначала не реагировал, а потом бросился с ножом на одного из них. Полицейские произвели упреждающий выстрел вверх. Однако мужчина продолжил агрессивные действия и подошел к полицейскому с ножом. Полицейский выстрелил ему в ногу, затем был задержан.

Оказалось, что это 29-летний военный, самовольно покинувший военную часть. Он приехал в гости к знакомой и находился в состоянии алкогольного опьянения.

"По этому факту следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляется Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

