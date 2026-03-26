Єрмак намагається вплинути на реформу адвокатури – ЗМІ розкрили деталі

Фото: з відкритих джерел

Після звільнення з посади керівника Офісу Президента Андрій Єрмак активно зайнявся адвокатською діяльністю. За словами співрозмовників "УП", він впливає на склад робочої групи, яка готує новий закон про адвокатуру

Про це пише "Українська правда" із посиланням на свох джерела.

Зазначається, що 12 січня Кабінет Міністрів за поданням Мін'юсту створив робочу групу для розробки закону про адвокатуру.

До складу групи ввійшли представники Національної Асоціації адвокатів України, Офісу Президента, Мін'юсту, громадських організацій, міжнародних партнерів та науковців.

Директорка ГО "Адвокат майбутнього" Дар'я Писаренко розповіла, що Європейська комісія закликала нашу країну терміново розпочати комплексну реформу адвокатури.

Мова, зокрема, йде про забезпечнння прозорого формування органів НААУ. В ЄС також рекомендують здійснити реформи щодо дисциплінарних процедур та підвищення кваліфікації. У зв'язку з цим Кабінет Міністрів вніс реформу адвокатури до Дорожньої карти з верховенства права.

Під час засідання 19 березня робочої групи Міністерство юстиції заявило, що буде розширювати склад групи – планують включити ще десятьох представників НААУ та таку ж кількість депутатів.

"Як тільки Єрмак став головою комітету, почались скарги від НААУ на Кабмін щодо того, що членами робочої групи мають бути на 1/3 представники НААУ. І Ізовітова (голова Національній Асоціації адвокатів України – ред.) має бути співголовою групи", – розповів правник, який дотичний до розробки закону.

Він додав, що раніше в Міністерстві юстиції повідомляли, що змін не буде у складі групи з розробки закону, однак цього місяця у відомстві змінили думку.

"Кабмін ще не затвердив склад робочої групи, але існує небезпека, що більшість буде за противниками реальних змін, а пролобіював їх Андрій Єрмак", – вказує співрозмовник "УП".

Адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Ярослав Кузишин наголосив, що голова НААУ Лідія Ізовітова спільно із керованими нею органами адвокатури протидіють розробці нового проєкту закону про адвокатуру. Ізовітова та органи адвокатури заявляють, що нібито чинний закон про адвокатуру відповідає усім стандартам ЄС.

Кузишин побоюється, що голова НААУ намагатиметься зробити лише "косметичні зміни" в адвокатурі: нібито вдалося провести реформу, однак насправді ніяких змін не відбулося.

"Сам Андрій Борисович теж може отримати свої бенефіти від посади голови комітету в асоціації адвокатів", – зазначає видання.

Член Ради адвокатів України Сергій Осика розповідає, що Єрмак хоче стати членом Вищої ради правосуддя від адвокатури.

Вища рада правосуддя – "відділ кадрів" для української Феміди. ВРП ухвалює рішення про внесення президентові України подання про призначення кандидатів на посади суддів, звільняє або відсторонює суддів, дає згоди про утримання судді під вартою.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому, голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують підозру ексглаві ОП.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Згодом стало відомо, він поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Право Єрмака на адвокатську діяльність було призупинено з 20 лютого 2020 року за його власним клопотанням. Саме з цього часу він очолював Офіс Президента.

