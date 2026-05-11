11 мая 2026, 18:59

Ночной пожар в Харькове: есть погибший, среди эвакуированных — трое детей

Фото: полиция Харьковской области
В Харькове в многоэтажке на Салтовке произошел пожар, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Как сообщили правоохранители, вызов о задымлении в жилом доме по улице Бучмы поступил 10 мая.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. Также из соседних домов эвакуировали пятерых жителей, среди которых было трое детей. Всем оказали необходимую помощь.

По предварительным выводам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

Напомним, что ранее в центре Тернополя произошел пожар . Огонь разгорелся в одном из популярных заведений.

