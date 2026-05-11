На автодороге "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань" 10 мая произошло ДТП с пострадавшими

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, 66-летняя водитель микроавтобуса Ford Transit не выбрала безопасной скорости движения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Touran, под управлением 64-летнего водителя.

В результате аварии водитель второго транспортного средства и трое его пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших медики доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

