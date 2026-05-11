11 мая 2026, 19:53

NYT подсчитали, сколько времени понадобится РФ для захвата Донбасса

11 мая 2026, 19:53
Фото: 24 ОМБр
Текущие темпы продвижения русской армии свидетельствуют, что на полный захват Донбасса могут уйти десятки лет.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анализ ситуации на фронте, передает RegioNews .

После продвижения в конце прошлого года российские войска почти остановились на востоке Украины, а на отдельных участках потеряли часть ранее занятых территорий.

Одной из главных причин замедления наступления стали беспилотники. Дроны атакуют технику, логистические маршруты и подразделения обеспечения еще до выхода на позиции поддержки наступления.

Массовое использование БПЛА приводит к формированию на фронте так называемых "серых зон" - территорий без четкого контроля со стороны любой из сторон.

Российская армия может применять тактику проникновения и атаковать украинские тылы, однако это не обеспечивает скорый результат — российские войска фактически застряли.

Как пишет NYT, полный контроль над Донбассом остается одним из условий Кремля для завершения войны. В то же время, украинские военные фиксируют рост активности российских сил на Донбассе и увеличение количества попыток прорыва.

Напомним, что за апрель зафиксирован рост потерь российских войск и эффективность украинских ударных подразделений. В общей сложности уничтожены или тяжело ранены 35 203 российских военных.

