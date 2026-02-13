10:58  13 февраля
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
09:14  13 февраля
8 лет тюрьмы за смерть младенца: во Львове вынесли приговор 21-летней девушке
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 10:39

Ермак присоединился к обжалованию дисквалификации Гераскевича – Найем

13 февраля 2026, 10:39
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Экскеровник Офиса Президента Андрей Ермак приобщился к делу украинского скелетониста Владислава Гераскевича после возобновления свидетельства адвоката

Об этом в эфире Эспрессо рассказал адвокат, ветеран и соучредитель центра "Принцип" Масси Найем, передает RegioNews.

"Уже Евгений Пронин подал апелляцию – там есть короткий срок: в течение 24 часов. Еще один новоиспеченный адвокат тоже присоединился. То есть он только возобновил свидетельство", – отметил он.

Найем добавил, что Гераскевича наказывают не за совершенное правонарушение, а только за задекларированное намерение.

"То есть он не вышел со шлемом в запретных зонах – он просто декларировал, что получится. Самого же нарушения не произошло", – объяснил Найем.

На уточнение ведущего по поводу таинственного адвоката Найем подтвердил:

"Это Андрей Борисович Ермак, он сказал, что имеет экспертизу. С 12 декабря 1995 у него есть свидетельство адвоката, поэтому он присоединился. Коммуникация сейчас происходит".

Напомним, сегодня, 13 февраля, в 10:00 по местному времени в Милане состоится слушание дела украинского скелетониста Владислава Гераскевича в Спортивном арбитражном суде по его дисквалификации по Олимпиаде-2026.

Как известно, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такое решение "моментом позора МОК".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.

Конфликт Гераскевича с МОК из-за шлема памяти: что известно

9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский. А украинские военные запустили флешмоб в поддержку скелетониста.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

12 февраля спортсмен обратился в Международный олимпийский комитет с призывом завершить скандал вокруг его "шлема памяти". Он добавил, что хотя действия МОК позволили привлечь внимание к погибшим украинским спортсменам, сам факт спора отвлекает внимание от соревнований и спортсменов, участвующих в них.

Отметим, что на "шлеме памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича изображено более 20 атлетов, убитых Россией.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Андрей Ермак апелляция Олимпиада адвокат Милан спортсмен памяти погибших дисквалификация Зимние Олимпийские игры Владислав Гераскевич шлем памяти
Украинский скелетонист Гераскевич оспаривает дисквалификацию: суд состоится 13 февраля
13 февраля 2026, 06:46
Спортсмена Гераскевича отметили высокой государственной наградой
12 февраля 2026, 16:31
Гераскевич: "Я предлагаю завершить скандал с МОК"
12 февраля 2026, 10:02
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Готовили новые теракты в Киеве и Житомире: задержаны агенты ФСБ, в том числе контрактница ВСУ
13 февраля 2026, 12:39
Били, унижали и морили 11 детей голодом: на Днепропетровщине будут судить родителей-воспитателей
13 февраля 2026, 12:24
Шурму и его брата объявили в розыск по подозрению в коррупционной схеме – МВД
13 февраля 2026, 12:05
Столкновение авто во Львове: пострадали двое водителей и 10-летний ребенок
13 февраля 2026, 11:47
На Прикарпатье во время пожара в многоэтажке погибли два человека
13 февраля 2026, 11:28
Смерть во время гололеда в Черновцах: прокуратура расследует служебную халатность
13 февраля 2026, 11:12
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
13 февраля 2026, 10:58
Россияне ударили дроном по автомобилю на Запорожье: погибла женщина, есть раненый
13 февраля 2026, 10:54
Атака дронов на Николаевщину: повреждена энергетическая инфраструктура
13 февраля 2026, 10:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »