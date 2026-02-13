Ермак присоединился к обжалованию дисквалификации Гераскевича – Найем

Фото: Офис Президента

Об этом в эфире Эспрессо рассказал адвокат, ветеран и соучредитель центра "Принцип" Масси Найем, передает RegioNews.

"Уже Евгений Пронин подал апелляцию – там есть короткий срок: в течение 24 часов. Еще один новоиспеченный адвокат тоже присоединился. То есть он только возобновил свидетельство", – отметил он.

Найем добавил, что Гераскевича наказывают не за совершенное правонарушение, а только за задекларированное намерение.

"То есть он не вышел со шлемом в запретных зонах – он просто декларировал, что получится. Самого же нарушения не произошло", – объяснил Найем.

На уточнение ведущего по поводу таинственного адвоката Найем подтвердил:

"Это Андрей Борисович Ермак, он сказал, что имеет экспертизу. С 12 декабря 1995 у него есть свидетельство адвоката, поэтому он присоединился. Коммуникация сейчас происходит".

Напомним, сегодня, 13 февраля, в 10:00 по местному времени в Милане состоится слушание дела украинского скелетониста Владислава Гераскевича в Спортивном арбитражном суде по его дисквалификации по Олимпиаде-2026.

Как известно, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такое решение "моментом позора МОК".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.

Конфликт Гераскевича с МОК из-за шлема памяти: что известно

9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский. А украинские военные запустили флешмоб в поддержку скелетониста.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

12 февраля спортсмен обратился в Международный олимпийский комитет с призывом завершить скандал вокруг его "шлема памяти". Он добавил, что хотя действия МОК позволили привлечь внимание к погибшим украинским спортсменам, сам факт спора отвлекает внимание от соревнований и спортсменов, участвующих в них.

Отметим, что на "шлеме памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича изображено более 20 атлетов, убитых Россией.