13 февраля 2026, 12:24

Били, унижали и морили 11 детей голодом: на Днепропетровщине будут судить родителей-воспитателей

13 февраля 2026, 12:24
Иллюстративное фото: из открытых источников
В суд направили обвинительный акт в отношении родителей-воспитателей детского дома семейного типа в Никополе. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за детьми

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В течение двух лет 11 детей от 9 до 17 лет в детском доме семейного типа в Никополе жили в условиях системного унижения. Под предлогом экономии взрослые лишали их базовых потребностей: еды, воды, тепла и элементарного человеческого отношения.

Детей сознательно ограничивали в питании и даже питье. Воду не разрешали пить, чтобы они "не просились в туалет" ночью. Мыться можно было только раз в неделю – независимо от погоды или состояния здоровья.

Ребят намеренно изолировали друг от друга: запрещали есть за одним столом, общаться, находиться в одной комнате. Любая попытка нарушить эти "правила" каралась избиением.

Об издевательствах стало известно со слов двух воспитанников. Дети неоднократно убегали, а потом решились обратиться к правоохранителям и рассказали о бесчеловечном обращении.

Ювенальные прокуроры вместе с полицией выехали на место и зафиксировали условия, представляющие угрозу физическому и психическому здоровью детей.

Деятельность детского дома прекращена, 11 воспитанников устроили в безопасные условия.

Напомним, во Львовской области двухлетний мальчик умер из-за переохлаждения. Родителей ребенка задержали.

