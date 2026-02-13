09:14  13 февраля
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суд вынес приговор 21-летней девушке, избившей своего одномесячного сына. Она проведет за решеткой 8 лет

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В октябре 2024 года ребенка с матерью доставили в реанимационное отделение одной из детских больниц Львова. Предварительно, девушка проживала в Дрогобыче в Социальном центре матери и ребенка.

Сотрудники соццентра обратили внимание, что мальчик плохо набирает вес и направили мать в райбольницу на обследование. Оттуда ребенка доставили во Львов для продолжения лечения выявленного общего заболевания.

Впоследствии мальчика перевели из реанимации в терапевтическое отделение. С матерью в палате они были одни. Когда мальчик начал плакать и не мог успокоиться, девушка схватила ребенка и принялась сильно трясти. После этого она с силой бросила сына в больничную люльку с металлическими краями.

На плановом осмотре на следующий день медики обнаружили у мальчика кровоподтеки, сломанные плечо и ключицу, а также кровоизлияния в мозг.

В тот же день мать задержали. Мальчика оставили в больнице.

Травмы повлекли за собой необратимые поражения головного мозга ребенка и посттравматическое накопление жидкости в черепе. Впоследствии мальчика перевели в Центр здоровья и реабилитации детей. В сентябре 2025 года он умер, не дожив несколько дней до 1 года.

Сейчас суд объявил матери приговор – 8 лет тюрьмы. При вынесении решения суд учел раскаяние осужденной, ее молодой возраст и сложные жизненные обстоятельства.

Напомним, во Львовской области двухлетний мальчик умер из-за переохлаждения. Родителей ребенка задержали.

