13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
13 лютого 2026, 10:39

Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм

13 лютого 2026, 10:39
Фото: Офіс Президента
Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак долучився до справи українського скелетоніста Владислава Гераскевича після поновлення свідоцтва адвоката

Про це в ефірі Еспресо розповів адвокат, ветеран та співзасновник центру "Принцип" Масі Найєм, передає RegioNews.

"Вже Євген Пронін подав апеляцію – там є короткий строк: протягом 24 годин. Ще один новоспечений адвокат теж долучився. Тобто він тільки поновив свідоцтво", – зазначив він.

Найєм додав, що Гераскевича карають не за вчинене правопорушення, а лише за задекларований намір.

"Тобто він не вийшов із шоломом у заборонених зонах – він просто декларував, що вийде. Самого ж порушення не сталося", – пояснив Найєм.

На уточнення ведучого щодо таємничого адвоката Найєм підтвердив:

"Це Андрій Борисович Єрмак, він сказав, що має експертизу. З 12 грудня 1995 року у нього є свідоцтво адвоката, тому він долучився. Комунікація зараз відбувається".

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, о 10:00 за місцевим часом у Мілані відбудеться слухання справи українського скелетоніста Владислава Гераскевича у Спортивному арбітражному суді щодо його дискваліфікації з Олімпіади-2026.

Як відомо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед самим початком змагань на XXV зимових Олімпійських іграх-2026. Причиною такого радикального рішення став "шолом пам’яті", на якому зображені фото загиблих внаслідок війни з РФ українських спортсменів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав таке рішення "моментом ганьби МОК".

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Конфлікт Гераскевича з МОК через шолом пам’яті: що відомо

9 лютого 27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, МОК заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026.

Позицію спортсмена підтримав міністр спорту Матвій Бідний та президент Володимир Зеленський. А українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста.

Попри заборону від МОК, Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі.

11 лютого у Кортіні-д'Ампеццо представники Міжнародного олімпійського комітету провели зустріч із представниками НОК та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. МОК запропонував носити чорну стрічку під час змагань та демонструвати шолом перед початком і після завершення заїзду, а також у міксзоні під час спілкування з медіа.

Владислав Гераскевич не погодився з пропозиціями МОК і наголосив, що готовий виступати на змаганнях тільки у "шоломі пам’яті".

12 лютого спортсмен звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із закликом завершити скандал навколо його "шолома пам'яті". Він додав, що хоча дії МОК дозволили привернути увагу до українських спортсменів, які загинули, сам факт суперечки відволікає увагу від змагань та спортсменів, які беруть у них участь.

Зазначимо, що на "шоломі пам'яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича зображено понад 20 атлетів, вбитих Росією.

