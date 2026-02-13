10:58  13 февраля
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
09:14  13 февраля
8 лет тюрьмы за смерть младенца: во Львове вынесли приговор 21-летней девушке
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
13 февраля 2026, 10:38

Атака дронов на Николаевщину: повреждена энергетическая инфраструктура

13 февраля 2026, 10:38
Иллюстративное фото: из открытых источников
В результате вражеской атаки была обесточена часть Николаева и Баштанская громада

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В результате утренней атаки шахедов повреждение энергетической инфраструктуры. Частично обесточены населенные пункты Баштанского района", – говорится в сообщении.

По информации АО "Николаевоблэнерго", по состоянию на 9:00 часть потребителей Баштанского района остается обесточенной. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, ночью 13 февраля россияне снова нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения очень серьезны.

война обстрелы инфраструктура энергетика Николаевская область повреждения энергообъект
