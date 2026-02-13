На Прикарпатье во время пожара в многоэтажке погибли два человека

Пожар произошел 13 февраля около 05:45 в городе Калуш

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В девятиэтажке произошел пожар в квартире на восьмом этаже: горели вещи домашнего обихода. Площадь пожара составила около 20 м².

На месте спасатели обнаружили тела двух погибших – 76-летней женщины и 38-летнего мужчину.

Также чрезвычайники эвакуировали на свежий воздух пятерых жителей дома.

Пожар ликвидировали. Его причина устанавливается.

Напомним, 9 февраля на Черниговщине во время пожара погибли супруги и их сын. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.