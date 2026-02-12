15:14  14 февраля
Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: работнице соцслужбы объявили подозрение
10:57  14 февраля
Подорвал гранату в квартире: в Киеве сообщили о подозрении военному в СОЧ
12:26  14 февраля
Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в металлический отбойник
12 февраля 2026, 16:31

Спортсмена Гераскевича отметили высокой государственной наградой

12 февраля 2026, 16:31
Читайте також українською мовою
фото: REUTERS/Cristiano Corvino
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы

Как передает RegioNews, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей", – говорится в документе.

Орден Свободы – это государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, а также отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Как известно, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.

13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
