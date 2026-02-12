Спортсмена Гераскевича отметили высокой государственной наградой
Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы
Как передает RegioNews, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей", – говорится в документе.
Орден Свободы – это государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, а также отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Как известно, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.