Спортсмена Гераскевича отметили высокой государственной наградой

Как передает RegioNews, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей", – говорится в документе.

Орден Свободы – это государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, а также отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Как известно, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.