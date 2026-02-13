Украинский скелетонист Гераскевич оспаривает дисквалификацию: суд состоится 13 февраля

Фото: Facebook/НОК

Сегодня, 13 февраля, в 10:00 по местному времени в Милане состоится слушание дела украинского скелетониста Владислава Гераскевича в Спортивном арбитражном суде (CAS) по его дисквалификации по Олимпиаде-2026

Об этом информирует RegioNews.

Как сообщил адвокат Евгений Пронин, апелляция подана по специальной процедуре быстрого обжалования решений во время Олимпийских игр. По словам юриста, суд может рассмотреть дело в течение следующих 24 часов.

"Испытывая сплошную правовую, спортивную и историческую несправедливость, по согласованию с Владиславом, я подал апелляцию по специальной процедуре CAS, которая позволяет оперативное рассмотрение дел во время Олимпиады", – отметил Пронин.

Для участия в слушании Гераскевич покинул Олимпийскую деревню и прибыл в Милан, где представит свое дело в офлайн-режиме.

На пресс-конференции перед судом спортсмен отметил свое стремление получить возможность соревноваться на Олимпиаде и ожидает законного и обоснованного решения CAS.

Как известно, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такое решение "моментом позора МОК".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.

Конфликт Гераскевича с МОК из-за шлема памяти: что известно

9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский. А украинские военные запустили флешмоб в поддержку скелетониста.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

12 февраля спортсмен обратился в Международный олимпийский комитет с призывом завершить скандал вокруг его "шлема памяти". Он добавил, что хотя действия МОК позволили привлечь внимание к погибшим украинским спортсменам, сам факт спора отвлекает внимание от соревнований и спортсменов, участвующих в них.

Отметим, что на "шлеме памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича изображено более 20 атлетов, убитых Россией.