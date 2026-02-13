Иллюстративное фото: из открытых источников

В Черновцах возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего содержания улиц во время непогоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Поводом стали многочисленные обращения горожан в больницы с травмами, а также гибель мужчины на одной из улиц города.

Сообщается, что мужчина скончался от варикозного кровотечения. Следствие проверяет, случилось ли это из-за падения на скользкой дороге и связана ли смерть с плохой расчисткой территории.

Правоохранители устанавливают ответственных за содержание соответствующих участков независимо от формы собственности или подчинения. Прокуроры предоставят правовую оценку действиям или бездействию чиновников после проведения всех следственных действий.

Дело расследуют по статье о служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УКУ).

