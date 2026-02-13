10:58  13 февраля
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
09:14  13 февраля
8 лет тюрьмы за смерть младенца: во Львове вынесли приговор 21-летней девушке
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
13 февраля 2026, 11:12

Смерть во время гололеда в Черновцах: прокуратура расследует служебную халатность

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Черновцах возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего содержания улиц во время непогоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Поводом стали многочисленные обращения горожан в больницы с травмами, а также гибель мужчины на одной из улиц города.

Сообщается, что мужчина скончался от варикозного кровотечения. Следствие проверяет, случилось ли это из-за падения на скользкой дороге и связана ли смерть с плохой расчисткой территории.

Правоохранители устанавливают ответственных за содержание соответствующих участков независимо от формы собственности или подчинения. Прокуроры предоставят правовую оценку действиям или бездействию чиновников после проведения всех следственных действий.

Дело расследуют по статье о служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УКУ).

Напомним, в Киевской области спасатели уже неделю ищут тело водителя, водителя, автомобиль которого провалился под лед на Киевском водохранилище.

смерть расследование Черновцы гололед погибший
