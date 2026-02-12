Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026

Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета (МОК) провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет, передает RegioNews.

Во время встречи обсуждали использование "шлема памяти", созданного для чествования украинских спортсменов, погибших из-за агрессии России.

МОК заявил, что шлем нельзя использовать во время официальных заездов, но предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

Национальный олимпийский комитет Украины и национальная сборная полностью поддерживают его позицию и заявляют, что будут отстаивать право украинских спортсменов достойно чествовать память погибших атлетов на международной арене, соблюдая олимпийские принципы.

Как известно, первый заезд скелетониста на Олимпиаде 2026 запланирован на 12 февраля.

Напомним, 9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

Олимпийские игры-2026

6 февраля прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. В этом году ее провели сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Украина на соревнованиях этого года представлена 46 спортсменами, которые будут выступать в 11 видах спорта: биатлон, санный спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, сноубординг и фигурное катание.

Для 30-ти атлетов это будет дебют на Олимпийских играх.

На церемонии открытия украинский флаг в Милане несла шорттрекистка Елизавета Сидерко, а в Кортине – скелетонист Владислав Гераскевич.

