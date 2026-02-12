08:08  12 февраля
Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026
07:31  12 февраля
Комбинированная атака по Днепру: среди раненых – младенец и 4-летний ребенок
08:13  12 февраля
В Киевской области легковушка влетела в дерево: травмировались водитель и пассажирка
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2026, 08:08

Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026

12 февраля 2026, 08:08
Читайте також українською мовою
Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Читайте також
українською мовою

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета (МОК) провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет, передает RegioNews.

Во время встречи обсуждали использование "шлема памяти", созданного для чествования украинских спортсменов, погибших из-за агрессии России.

МОК заявил, что шлем нельзя использовать во время официальных заездов, но предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

Национальный олимпийский комитет Украины и национальная сборная полностью поддерживают его позицию и заявляют, что будут отстаивать право украинских спортсменов достойно чествовать память погибших атлетов на международной арене, соблюдая олимпийские принципы.

Как известно, первый заезд скелетониста на Олимпиаде 2026 запланирован на 12 февраля.

Напомним, 9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

Олимпийские игры-2026

6 февраля прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. В этом году ее провели сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Украина на соревнованиях этого года представлена 46 спортсменами, которые будут выступать в 11 видах спорта: биатлон, санный спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, сноубординг и фигурное катание.

Для 30-ти атлетов это будет дебют на Олимпийских играх.

На церемонии открытия украинский флаг в Милане несла шорттрекистка Елизавета Сидерко, а в Кортине – скелетонист Владислав Гераскевич.

Читайте также: Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Италия Олимпиада памяти погибших Зимние Олимпийские игры Владислав Гераскевич МОК шлем памяти
Украинский спортсмен вышел в "шлеме памяти" на Олимпиаде, несмотря на запрет
10 февраля 2026, 16:43
МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Киеве задержали бывшего врача, требовавшего $6 тыс. у ветерана ВСУ
12 февраля 2026, 11:10
Полиция просит помощи: на Буковине продолжаются поиски пропавшей 13-летней девочки
12 февраля 2026, 11:06
Россияне ударили по пожарной части в Краматорске на Донетчине: последствия
12 февраля 2026, 10:46
Гераскевич дисквалифицирован перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне
12 февраля 2026, 10:41
Последствия массированного удара по Лозовой на Харьковщине: есть погибшие и раненые
12 февраля 2026, 10:29
Готовили удар россиян по Киевщине: СБУ задержала двух агентов ФСБ
12 февраля 2026, 10:18
Гераскевич: "Я предлагаю завершить скандал с МОК"
12 февраля 2026, 10:02
После атаки БпЛА в Барвинково на Харьковщине пострадали уже 13
12 февраля 2026, 09:59
На Киевщине из-за атаки РФ повреждены производственные и складские помещения двух предприятий
12 февраля 2026, 09:57
РФ ночью запустила по Украине 24 "Искандера" и более 200 БПЛА: как отработала ПВО
12 февраля 2026, 09:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »