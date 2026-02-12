08:08  12 февраля
Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026
07:31  12 февраля
Комбинированная атака по Днепру: среди раненых – младенец и 4-летний ребенок
08:13  12 февраля
В Киевской области легковушка влетела в дерево: травмировались водитель и пассажирка
12 февраля 2026, 10:02

Гераскевич: "Я предлагаю завершить скандал с МОК"

12 февраля 2026, 10:02
Фото: "Общественное Спорт"/Сергей Захарченко
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обратился в Международный олимпийский комитет с призывом завершить скандал вокруг его "шлема памяти"

Об этом сообщает RegioNews.

"Я никогда не хотел скандала с МОК и не создавал его. Скандал возник из-за интерпретации правил МОК, которую многие считают дискриминационной", – отметил спортсмен.

Он добавил, что хотя действия МОК позволили привлечь внимание к погибшим украинским спортсменам, сам факт спора отвлекает внимание от соревнований и спортсменов, участвующих в них.

Гераскевич выдвинул три просьбы:

  1. Снять запрет на использование "шлема памяти".
  2. Извиниться за давление, которое на него оказывается в последние дни.
  3. Предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, пострадавших от обстрелов.

"Очень надеюсь на ответ к началу соревнований по скелетону", – подчеркнул Гераскевич.

Напомним, 9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

Читайте также: Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос

