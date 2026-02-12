Гераскевич: "Я предлагаю завершить скандал с МОК"
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обратился в Международный олимпийский комитет с призывом завершить скандал вокруг его "шлема памяти"
Об этом сообщает RegioNews.
"Я никогда не хотел скандала с МОК и не создавал его. Скандал возник из-за интерпретации правил МОК, которую многие считают дискриминационной", – отметил спортсмен.
Он добавил, что хотя действия МОК позволили привлечь внимание к погибшим украинским спортсменам, сам факт спора отвлекает внимание от соревнований и спортсменов, участвующих в них.
Гераскевич выдвинул три просьбы:
- Снять запрет на использование "шлема памяти".
- Извиниться за давление, которое на него оказывается в последние дни.
- Предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, пострадавших от обстрелов.
"Очень надеюсь на ответ к началу соревнований по скелетону", – подчеркнул Гераскевич.
Напомним, 9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.
Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский.
Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.
11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.
Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".
Читайте также: Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос