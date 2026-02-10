Украинский спортсмен вышел в "шлеме памяти" на Олимпиаде, несмотря на запрет

фото: Сергей Захарченко/Общественное Спорт

Скелетонист украинской сборной Владислав Гераскевич, несмотря на запрет от МОК, вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне спорт".

"Владислав Гераскевич, несмотря на запрет от МОК, вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе", – говорится в сообщении.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) получил ответ от МОК по поводу обращения об использовании "шлема памяти" Гераскевичем на ХХV зимних Олимпийских играх, в котором предлагает атлету вместо шлема использовать черную повязку на руке.

В МОК заявили, что спортсмен носил шлем на тренировках и высказывал свое мнение в социальных сетях, но не сможет делать этого после начала соревнований в четверг во избежание вмешательства политики в спорт.

При этом Гераскевич отметил, что на другие нарушения правил МОК, в частности выступления спортсменов с российским флагом на шлемах, никакой реакции не последовало.

Напомним, 6 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро" прошла официальная церемония открытия 25-х Зимних Олимпийских игр. Они продлятся до 22 февраля.