Россияне ударили дроном по автомобилю на Запорожье: погибла женщина, есть раненый
Враг продолжает терроризировать гражданских жителей Запорожской области. Утром 13 февраля оккупационные войска атаковали Орехов
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю, припаркованному возле частного дома.
К сожалению, в результате атаки погибла 57-летняя женщина. Раненый мужчина.
Напомним, поздно вечером 12 февраля российские войска атаковали беспилотниками Запорожский район. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина.
