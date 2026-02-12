Гераскевич дисквалифицирован перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне

Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине

Об этом спортсмен сообщил в комментарии для Суспильне Спорт, передает RegioNews.

Отмечается, что Гераскевич получил на руки решение IBSF по дисквалификации.

На сайте МОК отметили, что причина дисквалификации – "отказ соблюдать принципы самовыражения спортсменов". Также там добавили, что шлем, который спортсмен намеревался одеть, не отвечал правилам.

Конфликт Гераскевича с МОК из-за шлема памяти: что известно

9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский. А украинские военные запустили флешмоб в поддержку скелетониста.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

Сегодня, 12 февраля, спортсмен обратился в Международный олимпийский комитет с призывом завершить скандал вокруг его "шлема памяти". Он добавил, что хотя действия МОК позволили привлечь внимание к погибшим украинским спортсменам, сам факт спора отвлекает внимание от соревнований и спортсменов, участвующих в них.

Отметим, что на "шлеме памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича изображено более 20 атлетов, убитых Россией.

Олимпийские игры-2026

6 февраля прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. В этом году ее провели сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Украина на соревнованиях этого года представлена 46 спортсменами, которые будут выступать в 11 видах спорта: биатлон, санный спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, сноубординг и фигурное катание.

Для 30-ти атлетов это будет дебют на Олимпийских играх.

На церемонии открытия украинский флаг в Милане несла шорттрекистка Елизавета Сидерко, а в Кортине – скелетонист Владислав Гераскевич.

