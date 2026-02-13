Шурму и его брата объявили в розыск по подозрению в коррупционной схеме – МВД

Фото: Офис Президента

Бывшего заместителя Офиса Президента Ростислава Шурму и его брата Олега объявили в розыск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт МВД.

Отмечается, что обоих обвиняют по статьям:

191 часть 5 (присвоение, растрата или завладение имуществом из-за злоупотребления служебным положением);

209 часть 3 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем).

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.

По данным СМИ, сам Шурма исключает обвинения и заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

В июле 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими правоохранителями провели обыск в бывшего заместителя главы Офиса Президента.

По данным "Украинской правды", после обысков Шурма переехал в Австрию. Как отмечают журналисты, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".