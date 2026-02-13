Столкновение авто во Львове: пострадали двое водителей и 10-летний ребенок
ДТП произошло 12 февраля около 23:00 на перекрестке улиц Стрыйской и Сахарова во Львове
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Произошло столкновение автомобилей Toyota, которым управлял 18-летний львовянин, и BMW 320 под управлением 32-летнего жителя города.
В результате ДТП оба водителя и 10-летняя пассажирка BMW получили травмы. Их доставили в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 4 февраля в Киевской области автомобиль столкнулся с тягачем DAF. Пассажирка погибла, водителя госпитализировали.
