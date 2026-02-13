На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, противоправных действий сексуального характера по отношению к нему совершено не было.

Как известно, 10 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что 13-летняя жительница областного центра не вернулась домой из учебного заведения.

Сразу после обращения была развернута масштабная непрерывная поисковая операция. Полицейские проверяли возможные места нахождения ребенка, анализировали записи с камер видеонаблюдения, устанавливали круг его общения.

К поискам присоединились военнослужащие Национальная гвардия Украины, волонтеры и неравнодушные граждане.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение девушки и задержали мужчину в процессуальном порядке.

По предварительным данным следствия, злоумышленник заманил ребенка к автомобилю под предлогом подвезти, после чего вывез его в дом своих родственников в Черновицком районе, где временно никто не проживает, и удерживал против его воли.

При задержании мужчина, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Также установлено, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

С девушкой работают специалисты, оказывающие ей необходимую психологическую помощь.

Полиция Буковины призывает родителей внимательно относиться к безопасности детей, контролировать их местонахождение и напоминать о правилах безопасного поведения.

