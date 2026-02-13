В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня

10:58  13 февраля
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Богунский районный суд Житомира признал ученицу 10 класса одного из местных лицеев виновной в умышленном убийстве. Девушка проведет шесть лет за решеткой

Об этом сообщает "Житомир-Онлайн", передает RegioNews.

По данным следствия, трагедия произошла на почве ревности. Суд учел возраст обвиняемой и ее искреннее раскаяние, однако тяжесть преступления стала решающей при определении наказания.

Девушке назначено шесть лет лишения свободы.

Также суд постановил взыскать с нее (фактически с семьи) 845815 гривен материального и морального ущерба в пользу матери погибшего.

По материалам дела, подростки встречались около четырех месяцев. В день трагедии девушка пригласила парня в квартиру, где раньше проживала. Следствие установило, что она заранее подготовила кухонный нож, спрятав его в комнате.

Во время встречи пара употребляла алкоголь. Впоследствии, находясь на кровати, девушка получила нож и нанесла парню смертельное ранение. После этого она самостоятельно позвонила полиции и сожительнице матери, сообщив о содеянном.

В суде мать обвиняемой рассказала, что дочь раньше имела проблемы с поведением, убегала из дома и проходила лечение в психбольнице. Семья состояла на учете социальных служб, а в отношении матери составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мать погибшего юноши заявила, что была против отношений сына с девушкой. В суде она настаивала на суровом наказании.

Напомним, трагедия произошла в августе 2025 года. Согласно выводам экспертов, 24-летний парень умер в результате колото-резаных травм шеи и туловища.

