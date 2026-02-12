Сибига о дисквалификации Гераскевича: это момент позора МОК
Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на дисквалификацию Международным олимпийским комитетом украинского скелетониста Владислава Гераскевича
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение министра.
"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора", – отметил Сибига.
Он подчеркнул, что спортсмен только хотел почтить убитых во время войны атлетов и что в этом не было ничего, что противоречило бы правилам или этике.
По словам Сибиги, МОК проявлял неуважение к Гераскевичу и другим украинцам, запугивал и пытался заставить их молчать о войне в Украине, в то время как организация не смогла противостоять нарушениям со стороны России.
Сибига подчеркнул, что Россия, начавшая три вторжения во время Олимпийского перемирия, реализовала государственную допинговую программу, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и разрушила 800 спортивных объектов.
"Именно россиян нужно отстранять, а не запрещать чествование их жертв", – добавил он.
По его мнению, решение МОК противоречит олимпийскому кредо, по которому "самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие". Сибига подчеркнул, что Гераскевич не изменил принципам и смело отстоял память погибших украинских спортсменов.
"Мы гордимся тем, что имеем Владислава. Спасибо за твои принципы и смелость", – резюмировал министр МИД.
Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет поучаствовать в зимних Олимпийских играх 2026 года. Все из-за дисквалификации МОК. Причиной отстранения 27-летнего спортсмена из Киева стало использование "шлема памяти" во время тренировочных сессий.
Конфликт Гераскевича с МОК из-за шлема памяти: что известно
9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.
Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский. А украинские военные запустили флешмоб в поддержку скелетониста.
Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.
11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.
Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".
Сегодня, 12 февраля, спортсмен обратился в Международный олимпийский комитет с призывом завершить скандал вокруг его "шлема памяти". Он добавил, что хотя действия МОК позволили привлечь внимание к погибшим украинским спортсменам, сам факт спора отвлекает внимание от соревнований и спортсменов, участвующих в них.
Отметим, что на "шлеме памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича изображено более 20 атлетов, убитых Россией.
Олимпийские игры-2026
6 февраля прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. В этом году ее провели сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.
Украина на соревнованиях этого года представлена 46 спортсменами, которые будут выступать в 11 видах спорта: биатлон, санный спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, сноубординг и фигурное катание.
Для 30-ти атлетов это будет дебют на Олимпийских играх.
На церемонии открытия украинский флаг в Милане несла шорттрекистка Елизавета Сидерко, а в Кортине – скелетонист Владислав Гераскевич.
