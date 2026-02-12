Сибига о дисквалификации Гераскевича: это момент позора МОК

Фото: из открытых источников

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что спортсмен только хотел почтить убитых во время войны атлетов и что в этом не было ничего, что противоречило бы правилам или этике.

По словам Сибиги, МОК проявлял неуважение к Гераскевичу и другим украинцам, запугивал и пытался заставить их молчать о войне в Украине, в то время как организация не смогла противостоять нарушениям со стороны России.

Сибига подчеркнул, что Россия, начавшая три вторжения во время Олимпийского перемирия, реализовала государственную допинговую программу, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и разрушила 800 спортивных объектов.

"Именно россиян нужно отстранять, а не запрещать чествование их жертв", – добавил он.

По его мнению, решение МОК противоречит олимпийскому кредо, по которому "самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие". Сибига подчеркнул, что Гераскевич не изменил принципам и смело отстоял память погибших украинских спортсменов.

"Мы гордимся тем, что имеем Владислава. Спасибо за твои принципы и смелость", – резюмировал министр МИД.

Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет поучаствовать в зимних Олимпийских играх 2026 года. Все из-за дисквалификации МОК. Причиной отстранения 27-летнего спортсмена из Киева стало использование "шлема памяти" во время тренировочных сессий.

Конфликт Гераскевича с МОК из-за шлема памяти: что известно

9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский. А украинские военные запустили флешмоб в поддержку скелетониста.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

Сегодня, 12 февраля, спортсмен обратился в Международный олимпийский комитет с призывом завершить скандал вокруг его "шлема памяти". Он добавил, что хотя действия МОК позволили привлечь внимание к погибшим украинским спортсменам, сам факт спора отвлекает внимание от соревнований и спортсменов, участвующих в них.

Отметим, что на "шлеме памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича изображено более 20 атлетов, убитых Россией.

Олимпийские игры-2026

6 февраля прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. В этом году ее провели сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Украина на соревнованиях этого года представлена 46 спортсменами, которые будут выступать в 11 видах спорта: биатлон, санный спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, сноубординг и фигурное катание.

Для 30-ти атлетов это будет дебют на Олимпийских играх.

На церемонии открытия украинский флаг в Милане несла шорттрекистка Елизавета Сидерко, а в Кортине – скелетонист Владислав Гераскевич.

