13 февраля 2026, 10:29

РФ ударила по энергообъекту в Одессе: есть серьезные разрушения

13 февраля 2026, 10:29
Читайте також українською мовою
Фото: ДТЭК
Ночью 13 февраля россияне снова нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Разрушения очень серьезны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", – говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ночью 13 февраля российские войска атаковали беспилотниками один из портов в Одесской области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

В Одессе в результате ночной атаки ударными беспилотниками зафиксированы повреждения в двух районах города.

11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
