Фото: ДТЭК

Ночью 13 февраля россияне снова нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Разрушения очень серьезны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", – говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ночью 13 февраля российские войска атаковали беспилотниками один из портов в Одесской области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

В Одессе в результате ночной атаки ударными беспилотниками зафиксированы повреждения в двух районах города.