Фото: Facebook/Матвей Бедный

27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года

Об этом спортсмен написал в своих соцсетях, передает RegioNews.

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК изменяет спортсменам, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене… Мы будем бороться за право соревноваться именно в этом шлеме", – отметил Владислав.

Ранее МОК предупреждал Гераскевича воздержаться от каких-либо публичных протестов против российской агрессии во время Игр.

В свою очередь, министр спорта Матвей Бедный поддержал спортсмена:

"Владислав напомнил миру правду о цене, которую мы ежедневно платим за свободу и свободу быть украинцами. Олимпийские ценности учат справедливости и честности, а не компромиссам с совестью. Ожидаем от МОК честной позиции и справедливых решений. Владислав, гордимся тобой!"

Также Национальный олимпийский комитет Украины обратился к МОК с требованием разрешить использование шлема, подчеркнув, что он создан для чествования погибших украинских атлетов и не содержит политических лозунгов или рекламы.

Как известно, для Гераскевича это третья Олимпиада в карьере: на Играх-2018 он стал 12-м, а в Пекине-2022 – 18-м.

Напомним, 6 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро" прошла официальная церемония открытия 25-х Зимних Олимпийских игр. Они продлятся до 22 февраля. Украину на Играх будут представлять 46 спортсменов и спортсменок, соревновавшихся в 11 из 16 олимпийских видов спорта.