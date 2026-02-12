08:08  12 февраля
12 февраля 2026, 09:33

Украинские военные запустили флешмоб в поддержку скелетониста Гераскевича

12 февраля 2026, 09:33
Фото: соцсети
Украинские военные поддержали скелетониста Владислава Гераскевича, который, несмотря на несогласие Международного олимпийского комитета, продолжает на тренировках выступать на Олимпийских играх-2026 в шлеме с изображениями погибших на войне спортсменов

Об этом пишет издание "Чемпион", передает RegioNews.

Так, наши защитники опубликовали фотографии, на которых держат в руке стикеры с надписью Remembrance is not a violation –"Память не нарушение".

К акции присоединились воины 8 полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича и 144 Центра ССО, а также 3 полк ССО имени Святослава Храброго.

Ранее подобным действием Владислава поддержала его землячка, санкарка Елена Смага.

Фото: Фейсбук / Департамент спорта, молодежи и туризма Львовской ОГА

Отметим, что на "шлеме памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича изображено более 20 атлетов, убитых Россией.

Напомним, 9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировки на олимпийской трассе.

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

Олимпийские игры-2026

6 февраля прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. В этом году ее провели сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Украина на соревнованиях этого года представлена 46 спортсменами, которые будут выступать в 11 видах спорта: биатлон, санный спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, сноубординг и фигурное катание.

Для 30-ти атлетов это будет дебют на Олимпийских играх.

На церемонии открытия украинский флаг в Милане несла шорттрекистка Елизавета Сидерко, а в Кортине – скелетонист Владислав Гераскевич.

