Украинские военные запустили флешмоб в поддержку скелетониста Гераскевича

Украинские военные поддержали скелетониста Владислава Гераскевича, который, несмотря на несогласие Международного олимпийского комитета, продолжает на тренировках выступать на Олимпийских играх-2026 в шлеме с изображениями погибших на войне спортсменов

Об этом пишет издание "Чемпион", передает RegioNews.

Так, наши защитники опубликовали фотографии, на которых держат в руке стикеры с надписью Remembrance is not a violation –"Память не нарушение".

К акции присоединились воины 8 полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича и 144 Центра ССО, а также 3 полк ССО имени Святослава Храброго.

Ранее подобным действием Владислава поддержала его землячка, санкарка Елена Смага.

Отметим, что на "шлеме памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича изображено более 20 атлетов, убитых Россией.

Напомним, 9 февраля 27-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что МОК запретил ему выступать в специальном шлеме во время Олимпийских игр 2026 года.

Позицию спортсмена поддержал министр спорта Матвей Бидный и президент Зеленский.

Несмотря на запрет от МОК, Гераскевич вышел в "шлеме памяти" на тренировки на олимпийской трассе.

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо представители Международного олимпийского комитета провели встречу с представителями НОК и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. МОК предложил носить черную ленту во время соревнований и демонстрировать шлем перед началом и после завершения заезда, а также в миксзоне во время общения с медиа.

Владислав Гераскевич не согласился с предложениями МОК и подчеркнул, что готов выступать на соревнованиях только в "шлеме памяти".

Олимпийские игры-2026

6 февраля прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. В этом году ее провели сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Украина на соревнованиях этого года представлена 46 спортсменами, которые будут выступать в 11 видах спорта: биатлон, санный спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, сноубординг и фигурное катание.

Для 30-ти атлетов это будет дебют на Олимпийских играх.

На церемонии открытия украинский флаг в Милане несла шорттрекистка Елизавета Сидерко, а в Кортине – скелетонист Владислав Гераскевич.

