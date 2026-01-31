В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

По команде Укрэнерго применены экстренные отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.

Как сообщалось, в последний день января во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).