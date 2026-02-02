Фото: полиция

Происшествие случилось несколько дней назад ночью в одной из гостиниц в центре Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Среди ночи в номер к 25-летнему мужчине кто-то постучал, а когда он открыл дверь, в комнату ворвались трое незнакомцев. Они нанесли отдыхающему несколько ударов по голове, пригрозили пистолетом и отобрали 10 тысяч гривен, мобильный телефон, наручные часы и наушники, после чего скрылись. Сумма нанесенного потерпевшему ущерба составляет более 50 тысяч гривен.

Правоохранители установили и разыскали нападающих. Ими оказались два одессита 38 и 40 лет и 55-летний гражданин одной из стран Закавказья, живущий в области. Все они раньше уже имели проблемы с законом.

Во время обысков у задержанных изъяли пистолет – он оказался игрушечным. Часть украденных вещей мужчины успели продать, их уже нашли и изъяли. Местонахождение остального имущества устанавливается.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК (разбой, совершенный группой лиц во время военного положения). Суд отправил их под стражу без права на залог.

За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

