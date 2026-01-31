Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине
В соседней стране зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МГРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министерство энергетики Молдовы.
По данным ведомства, ситуация привела к повреждениям и частичному отключению энергосистемы страны.
В настоящее время оператор системы передачи электроэнергии Moldelectrica проводит аварийные работы по стабилизации ситуации.
В ряде населенных пунктов электроснабжение уже удалось восстановить.
Ребята с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и пригородах, а также в Тараклии, Кагуле и Аннений Ной.
Как сообщалось, в субботу, 31 января, в Украине были применены экстренные отключения света. В частности, блекаут зафиксировали на Киевщине, Одесщине и Харьковщине.