ОРВИ на Днепропетровщине: более 10 тысяч больных, превышен эпидпорог в двух городах

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на главу областного совета Николая Лукашука, передает RegioNews.

По его словам, превышение эпидемического порога фиксируется в городах Покров и Желтые Воды.

В целом по области зарегистрировано 10,7 тысяч случаев ОРВИ, что на 15,5% больше, чем на прошлой неделе. Среди больных почти половина – дети (44,7%).

Кроме того, по данным областного совета, на Днепропетровщине зафиксировано 300 случаев других инфекционных заболеваний, в том числе 74 случая острой кишечной инфекции и 2 подозрения на острый вирусный гепатит.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.