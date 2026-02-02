15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
11:20  02 лютого
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
02 лютого 2026, 13:18

РФ атакувала енергетику України: сотні населених пунктів залишилися без світла

02 лютого 2026, 13:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру споживачі залишилися без електропостачання у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях

Про це повідомило Міненерго, передає RegioNews.

За словами першого заступника Міністра енергетики Артема Некрасова, тривають відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах.

"Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", – наголосив він.

Він додав, що в Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Після стабілізації енергосистеми столиця повернеться до прогнозованих погодинних графіків знеструмлення.

"В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі застосовуються аварійні відключення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих графіків", – зазначають у Міненерго.

Окрім того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням ліній у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, 31 січня Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні. Надзвичайна ситуація призвела до пошкоджень і часткового відключення енергосистеми країни. Цього дня в Україні також були застосовані екстрені відключення світла. Зокрема блекаут зафіксували на Київщині, Одещині та Харківщині.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
