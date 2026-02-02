РФ атакувала енергетику України: сотні населених пунктів залишилися без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру споживачі залишилися без електропостачання у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях

Про це повідомило Міненерго, передає RegioNews.

За словами першого заступника Міністра енергетики Артема Некрасова, тривають відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах.

"Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", – наголосив він.

Він додав, що в Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Після стабілізації енергосистеми столиця повернеться до прогнозованих погодинних графіків знеструмлення.

"В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі застосовуються аварійні відключення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих графіків", – зазначають у Міненерго.

Окрім того, через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням ліній у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, 31 січня Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні. Надзвичайна ситуація призвела до пошкоджень і часткового відключення енергосистеми країни. Цього дня в Україні також були застосовані екстрені відключення світла. Зокрема блекаут зафіксували на Київщині, Одещині та Харківщині.