Возле Покровска украинские дроны спасли военных от плена
В ходе штурма наблюдательного пункта возле Покровска четырех украинских военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян
Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, передает RegioNews.
Группу противника, сопровождавшую украинских воинов, обнаружила патрулировавшая местность аэроразведка.
После чего на помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша и других смежных подразделений.
Приближение роя FPV-дронов дезориентировало врага и отвлекло его внимание. Украинским военным удалось вырваться из плена, в то время как русские солдаты пытались скрыться в кустах и траншеях.
Через несколько минут по группе противника отработало более 10 ударных дронов, в результате чего личный состав врага был уничтожен.
