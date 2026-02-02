Возле Покровска украинские дроны спасли военных от плена

Скриншот с видео

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, передает RegioNews.

Группу противника, сопровождавшую украинских воинов, обнаружила патрулировавшая местность аэроразведка.

После чего на помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение роя FPV-дронов дезориентировало врага и отвлекло его внимание. Украинским военным удалось вырваться из плена, в то время как русские солдаты пытались скрыться в кустах и траншеях.

Через несколько минут по группе противника отработало более 10 ударных дронов, в результате чего личный состав врага был уничтожен.

