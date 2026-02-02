Смерть ребенка в Буковинском интернате: медсестре сообщили о подозрении
В Магальском доме-интернате на Буковине скончался 9-летний мальчик. Медицинской сестре заведения сообщили подозрение из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей
Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, при исполнении служебных обязанностей медицинская работница не предоставила необходимую помощь ребенку.
Из-за несвоевременного реагирования состояние мальчика резко ухудшилось, спасти его не удалось.
Досудебное расследование проводится Черновицким районным управлением полиции.
Напомним, на Закарпатье в суд направлено дело в отношении бывшей директорки детского дома-интерната, обвиняемого в сокрытии фактов сексуального насилия над воспитанниками заведения, которое совершал 17-летний парень.