20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 23:55

Украина заработала на сливочном масле миллионы долларов: какая прибыль за год

29 января 2026, 23:55
Иллюстративное фото
Украинские производители в прошлом году активно экспортировали сливочное масло. Стало известно, какой цифры удалось достичь

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За 2025 год на экспорт отправили 15 тысяч тонн украинского сливочного масла. Это вдвое больше, чем в 2024 году. При этом прибыль также выросла в два раза: до 107,4 миллиона долларов.

Известно, что среди самых крупных покупателей украинского сливочного масла в прошлом году были Молдова (31,4%), Азербайджан (10,2%) и Польша (9,4%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

Украинская пшеница растет в цене: что происходит
29 января 2026, 20:35
ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования
28 января 2026, 22:09
Рынок сои в Украине: цены резко пошли вверх
28 января 2026, 00:35
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Рынок кукурузы в Украине: цены взлетают из-за обстрелов
29 января 2026, 23:35
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области
29 января 2026, 22:46
Россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье
29 января 2026, 22:37
В Черкасской области разоблачили чиновников ТЦК, которые за взятки удаляли данные из "Оберига"
29 января 2026, 22:25
Жители Закарпатья могут остаться без газа
29 января 2026, 22:07
5 тысяч долларов за негодность: в Киеве разоблачили дельца, зарабатывавшего на военнообязанных
29 января 2026, 21:55
В Украине резко возросло количество забронированных от мобилизации
29 января 2026, 21:55
Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ
29 января 2026, 21:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
