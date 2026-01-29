Украина заработала на сливочном масле миллионы долларов: какая прибыль за год

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За 2025 год на экспорт отправили 15 тысяч тонн украинского сливочного масла. Это вдвое больше, чем в 2024 году. При этом прибыль также выросла в два раза: до 107,4 миллиона долларов.

Известно, что среди самых крупных покупателей украинского сливочного масла в прошлом году были Молдова (31,4%), Азербайджан (10,2%) и Польша (9,4%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).