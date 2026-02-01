17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
01 лютого 2026, 17:30

Земля в Україні стане ще дорожче: які області лідери по цінах

01 лютого 2026, 17:30
Фото з відкритих джерел
У 2026 році ціни на земельні ділянки в Україні можуть зрости. Найнижчі ціни зараз фіксують в прифронтових регіонах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найвищі ціни на сільськогосподарські землі у західних регіонах. Наприклад, в Івано-Франківській області, яка є лідером по цінах, гектар коштуватиме в середньому 165 тисяч гривень. У Тернопільській області ціна за гектар досягає 126 тисяч гривегь, а землі Львівської та Вінницької областей – понад 80 – 100 тисяч за гектар.

При цьому в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях ціна варіюється лише в діапазоні від 35 до 38 тисяч за гектар.

Засновник земельної агенції Volodar Володимир Нагорний зазначив, що на початку минулого року середня вартість гектара була в розмірі 2 300 доларів. Уже наприкінці року ціна зросла до 2 600 доларів.

На думку експертів, у 2026 році ситуація буде відрізнятися. Зокрема тим, що вторинних угод буде більше. Через безпекові ризики в країні, інвестори можуть почати виходити з інвестицій. Враховуючи поточну ціну, вихід може бути доволі успішним – навіть з подвоєнням вкладеного.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.

ринок землі економіка
27 січня 2026
07 серпня 2025
