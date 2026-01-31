В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы Украины после системной аварии

иллюстративное фото: из открытых источников

Энергосистема возобновляется после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, в Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях – сейчас применены аварийные отключения.

"Дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким. Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются. Первоочередная задача энергетиков – заживление критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Энергетики призывают потребителей отсрочить любые энергоемкие процессы в период стабилизации ситуации в энергосистеме.

Как сообщалось, 31 января Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине. Чрезвычайная ситуация привела к повреждениям и частичному отключению энергосистемы страны.