В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы Украины после системной аварии
Энергосистема возобновляется после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Как отмечается, в Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях – сейчас применены аварийные отключения.
"Дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким. Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются. Первоочередная задача энергетиков – заживление критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Энергетики призывают потребителей отсрочить любые энергоемкие процессы в период стабилизации ситуации в энергосистеме.
Как сообщалось, 31 января Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине. Чрезвычайная ситуация привела к повреждениям и частичному отключению энергосистемы страны.