Украина получила котельное оборудование от Италии: его передадут общинам 10 областей

Фото: Facebook/Алексей Кулеба

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

В частности, речь идет о 78 единицах промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт. Это модульные и водогрейные котлы с горелками, комплектующими и вспомогательными системами.

Общий вес партии превышает 208 тонн, а оценочная стоимость – 1,86 млн. евро.

Оборудование можно использовать в качестве основного или резервного источника тепла для больниц, школ, административных зданий, объектов критической инфраструктуры, а также в составе городских котельных и систем теплокоммунэнерго.

Котлы получат общины Черниговской, Херсонской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Киевской областей.

Напомним, правительство решило предоставить от 100 до 300 тысяч гривен ОСМД, жилищным и обслуживающим кооперативам, управляющим многоквартирных домов на закупку энергооборудования. Вырученные средства нужно использовать за 45 дней на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.

